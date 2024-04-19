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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لو هتشتري شبكة .. تطورات جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

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انخفاض في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

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ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن


كما يتابع المستثمرين أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.


يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين .


أسعار الذهب اليوم الجمعة 


وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 3725 جنيهًا للبيع، و3702 جنيهًا للشراء

- فيما بلغت أسعار الذهب عيار 21 اليوم 3260 جنيهًا للبيع مقابل 3240 جنيهًا للشراء

- فيما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 2794 جنيهًا للبيع، مقابل 2777 جنيهًا للشراء

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 23360 جنيهًا للبيع مقابل 23040 جنيها للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا 


وعلي المستوي العالمي ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة المبكرة، بسبب العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2386.05 دولار للأونصة بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى 2417.59 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الذي سجله يوم الجمعة الماضي.

ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وزاد نحو اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع حيث ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2401.20 دولار.

ويتجه المعدن الأصفر لتسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بنحو 1.6 بالمئة، في أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر 2022.

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مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

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أسعار الذهب والدولار اليوم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.28 دولار للأونصة وهي في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 938.39 دولار فيما استقر البلاديوم عند 1023.09 دولار. والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية.

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