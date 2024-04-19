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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيرادات السينما أمس.. شقو في المقدمة وأسود ملون يتذيل القائمة

أفلام موسم عيد الفطر
أفلام موسم عيد الفطر

شهدت السينمات أمس منافسة شرسة بين الأفلام المتواجدة حاليا فى دور العرض وهم شقو من بطولة عمرو يوسف، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد، وفيلم ع الماشي من بطولة علي ربيع ، وأسود ملون من بطولة بيومي فواد . 

 

فيلم شقو

 

وجاء فى المركز الأول فيلم شقو والذى حقق إيرادات بلغت 2,013,256 جنيه 

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن اكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري و انتاج احمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

 

فاصل من اللحظات اللذيذة

أما فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة جاء فى المركز الثانى حيث حقق إيرادات إيرادات بلغت قيمتها  1,729,379 جنيه.

وعلق هشام ماجد على الانتقادات التى واجهها بسبب فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" بأنه يتشابه مع فيلم "باربى".

وقال هشام ماجد فى برنامج et بالعربى

: بنقدم أدوار شخصيتين في عالم موازي، والفيلم ملوش علاقة بباربي بس فعلا هنا الزاهد شبه باربي، عشان كده الناس ربطت بين العملين، والناس لما تشوف هتفهم قصة الفيلم.  

 

عالماشى

وتذيل القائمة فيلم عالماشى والذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 284,927 جنيها.  

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري

 

أسود ملون : 

 

وجاء في المركز الأخير فيلم أسود ملون، والذي حقق 48,332 جنيها

 

الفيلم رومانسي لايت كوميدي، ومن إنتاج شركة كينوز فيلم للمنتج أحمد سمير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.

فيلم شقو فاصل من اللحظات اللذيذة عالماشى أسود ملون

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