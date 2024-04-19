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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمراكز والمدن

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد كشك، فى أعمال الرصف التمهيدية بقرية شباس عمير.

 

وكلف محافظ  كفرالشيخ، بسرعة نهو أعمال التمهيد والتجريف ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحية "مياه - صرف صحى - غاز"، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفر الشيخ،  والهيئة العامة للطرق والكباري، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.

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الخدمات المقدمة للمواطنين الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة العامة للطرق اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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