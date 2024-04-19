محافظ كفر الشيخ: استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمراكز والمدن

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد كشك، فى أعمال الرصف التمهيدية بقرية شباس عمير.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة نهو أعمال التمهيد والتجريف ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحية "مياه - صرف صحى - غاز"، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفر الشيخ، والهيئة العامة للطرق والكباري، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.

IMG-20240419-WA0040

IMG-20240419-WA0037

IMG-20240419-WA0038

IMG-20240419-WA0039

IMG-20240419-WA0035