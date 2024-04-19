شوبير ينعي صلاح السعدني

نعي الإعلامي أحمد شوبير الفنان صلاح السعدني عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي اكس.





وكتب شوبير: "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".





توفي اليوم افنان صلاح السعدني عن عمر ينهاز الـ80 عاما، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل من خلالتدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت النقابة في بيان: تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر الفنان العظيم الاستاذ صلاح السعدنى وانا لله وانا اليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والأسرة الكريمة.



وذكرت النقابة أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل سوف تقام عقب صلاة العصر مسجد الشرطة الشيخ زايد.