كان عملاقا.. طارق الشناوي ينعى الراحل صلاح السعدني

حرص الناقد الفني طارق الشناوي على نعى الفنان الراحل صلاح السعدني والذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ80 عاما.



وكتب طارق على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: البقاء لله في رحيل العمدة

عمدة الدراما، صلاح السعدني كان عملاقا في ذروة عطاءه منذ مطلع الستينيات وعندما اختار الصمت في سنواته الأخيرة ظل عملاقا.

وأضاف: صلاح السعدني قامة وقيمة، كانت وستظل، كان بيننا الكثير من اللقاءات والاحاديث، حان الان وقت البوح بها.



صلاة الجنازة

ومن المفترض أن تشيع جنازة صلاح السعدني عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.







نعي نقابة المهن التمثيلية

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل فى بيان رسمي جاء فيه: تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر الفنان العظيم الأستاذ صلاح السعدنى وإنا لله وانا اليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والأسرة الكريمة.



وذكرت النقابة أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل سوف تقام عقب صلاة العصر مسجد الشرطة الشيخ زايد.