الكاميرات كشفت محصل الغاز.. استخراج جثة عجوز عقب اختفاء المشغولات الذهبية

نجح ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم من كشف غموض واقعة وفاة سيدة عجوز في ظروف غامضه عقب دفنها واكتشاف اختفاء مشغولاتها الذهبية عقب دفنها بعدة أيام وتم تحديد هوية الجاني وتبين أنه يعمل محصل غاز استولي علي غوايش وخواتم ذهبية قبيل إنهاء حياتها سعيا في طمس ملامح جريمته والفرار وتم ضبطه واقتياده إلي ديوان مركز شرطه زفتي .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من أحد ورثة السيدة المتوفية بنطاق شارع عصمت حمادة، بوجود شبهة جنائية حول وفاة والدته وأن الوفاة ليست طبيعية.

وبمواجهه الشاب الوريث أنه جرى دفن والدته لعدم وجود أي إصابات ظاهرية عليها، ومع تقدم عمرها ظنوا أن الوفاة طبيعية، وبعد مرور يوم من دفنها، تلاحظ اختفاء مشغولاتها الذهبية من المنزل.



وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي زفتي والسنطة المجني عليها تدعى السيدة "صباح.م" وتبلغ من العمر 70 سنة، وتم استخراج الجثة حيث تبين وجود شبهة جنائية.



كما أفادت التحريات الأمنية أن كاميرات المراقبة عقب تفريغها ، كشفت دخول محصل الغاز إلى المنزل لمدة 25 دقيقة، حيث كمم الأنف والفم، للمجني عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وسرق مشغولاتها الذهبية، خاتم- وسلسلة- وحلق- وغويشة وتم قتلها بهدف السرقة.

وبتقنين الإجراءات القانونية، وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها مرة أخرى.