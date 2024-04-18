محافظ الغربية يعلن بدء العمل في تأهيل ورصف طريق الشين قطور

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، انه استجابة لمطالب أهالي قرية الشين بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق، بدأ اليوم العمل على قدم وساق، في تأهيل و رصف، طريق الشين قطور ،وهذه بشرى سعيدة أزفها لأبناء مركز قطور .

وأشارمحافظ الغربية ان رصف طريق الشين قطور اتي نظرا لسوء الحالة المتردية له ولأهميته القصوى كمحور مروري يربط بين مدينة قطور والقرى والعزب التابعة له بطول 8 كم ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات .

وأضاف المحافظ ، أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

الجدير بالذكر ان محافظ الغربية قد عقد اجتماع مساء امس مع شركات المرافق تم خلاله إزالة كافة المعوقات والاتفاق على بدء أعمال الرصف بالطريق صباح اليوم .

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