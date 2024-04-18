عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يعلن بدء العمل في تأهيل ورصف طريق الشين قطور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، انه استجابة لمطالب أهالي قرية الشين بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق، بدأ اليوم العمل على قدم وساق، في تأهيل و رصف، طريق الشين قطور ،وهذه بشرى سعيدة أزفها لأبناء مركز قطور .

وأشارمحافظ الغربية ان رصف طريق الشين قطور اتي نظرا لسوء الحالة المتردية له ولأهميته القصوى كمحور مروري يربط بين مدينة قطور والقرى والعزب التابعة له بطول 8 كم ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات .

ترقية 24 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 7 مدرسين بجامعة طنطا

وأضاف المحافظ ، أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

الجدير بالذكر ان محافظ الغربية قد عقد اجتماع مساء امس مع شركات المرافق تم خلاله  إزالة كافة المعوقات والاتفاق على بدء أعمال الرصف بالطريق صباح اليوم .

IMG-20240418-WA0013
IMG-20240418-WA0013
IMG-20240418-WA0011
IMG-20240418-WA0011
IMG-20240418-WA0012
IMG-20240418-WA0012
IMG-20240418-WA0014
IMG-20240418-WA0014
IMG-20240418-WA0010
IMG-20240418-WA0010
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الرصف قرية الشين قطور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

أمن واستقرار شعوبنا موضع تهديد حقيقي وجاد.. الرئيس السيسي يدق ناقوس الخطر

حقيقة تأثر مصر بمنخفض الهدير.. الأرصاد تصدر تنبيهًا جديدًا

محامي حسين الشحات يطلب استدعاء سيد عبدالحفيظ للشهادة بقضية الشيبي

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

موضوعات متعلقة

لتبادل الخبرات.. توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي طنطا والزنتان الليبية

ترشيحاتنا

وفاة مؤذن حزنا على فراق ابنه الإمام .. ماذا حدث في الغربية؟

كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في بيت حانون بـ غزة

مش محتاج تروح لمدام عفاف.. اعرف أسهل طريقة لتسجيل المواليد على بطاقة التموين| تفاصيل

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في انفجار بمصنع للكيماويات بالصين

هل يواجه التأمين الصحي الشامل قصورًا تشريعيا؟ برلمانية توضح

تطوير "البلوهول" بمنطقة دهب جنوب سيناء وطرحها للاستثمار| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم

للي لسه ما أكلوش .. طريقة جديدة لتقديم الفسيخ والرنجة «جددي في أكلاتك»

هل يمكن للأشخاص النرجسيين أن يتغيروا ويتعلموا استراتيجيات صحية للتعامل؟

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

فيديو

ما بتقعدش.. دوللي شاهين: بنتي نور شقية وبتحب الغناء والرقص

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ