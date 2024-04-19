أول تعليق من محمود البزاوي على وفاة شقيق حماه صلاح السعدني

نعي الفنان محمود البزاوي الراحل صلاح السعدني شقيق حماه الكاتب الساخر محمود السعدني.

وكتب محمود البزاوي علي صفحته: الله يرحمك يا عم صلاح انت و حمايا و ابويا التاني عم محمود السعدني .. عم صلاح من الناس اللي اثروا فيا بشكل كبير من اول يوم دخلت بيت ال سعدني .. البيت العامر بكل شئ مفيد ثقافة و فن و حضور عند كل افراد العيلة يخطف العين.

وتابع: عم صلاح علمني و يمكن انا مش واخد بالي زي ما عم محمود علمني و انا مش واخد بالي .. لان القعدة معاهم بمجرد سماع اللي بيتقال طلع علام و انا عرفت ده لما كبرت و بقى جوايا مخزون من المعلومات و الثقافة بسبب وجودي وسط كبار ال سعدني عم محمود و عم صلاح .

واختتم كلامه : شكرا لمن شكلوا جزء كبير من معرفتي و ثقافتي و ربنا يجمعكم ببعض في الجنة

ومن المفترض أن تستقبل أسرة الراحل صلاح السعدني العزاء يوم الأحد القادم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد