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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول تعليق من محمود البزاوي على وفاة شقيق حماه صلاح السعدني

صلاح السعدني ومحمود
صلاح السعدني ومحمود السعدني

نعي الفنان محمود البزاوي الراحل صلاح السعدني شقيق حماه الكاتب الساخر محمود السعدني.

 

وكتب محمود البزاوي علي صفحته: الله يرحمك يا عم صلاح انت و حمايا و ابويا التاني عم محمود السعدني .. عم صلاح من الناس اللي اثروا فيا بشكل كبير من اول يوم دخلت بيت ال سعدني .. البيت العامر بكل شئ مفيد ثقافة و فن و حضور عند كل افراد العيلة يخطف العين.

 

وتابع: عم صلاح علمني و يمكن انا مش واخد بالي زي ما عم محمود علمني و انا مش واخد بالي .. لان القعدة معاهم بمجرد سماع اللي بيتقال طلع علام و انا عرفت ده لما كبرت و بقى جوايا مخزون من المعلومات و الثقافة بسبب وجودي وسط كبار ال سعدني عم محمود و عم صلاح .

 

واختتم كلامه : شكرا لمن شكلوا جزء كبير من معرفتي و ثقافتي و ربنا يجمعكم ببعض في الجنة 

 

ومن المفترض أن تستقبل أسرة الراحل صلاح السعدني العزاء يوم الأحد القادم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

 

 

محمود البزاوي صلاح السعدنى محمود السعدني

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