أخبار الفن| وفاة صلاح السعدني عن عمر 80 عاما,, موعد ومكان العزاء بحضور النجوم

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

أعلن الفنان إيهاب فهمي عن وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني

وكتب إيهاب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: وداعا الاستاذ صلاح السعدنى انا لله وانا اليه راجعون

حددت أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني يوم الأحد المقبل موعدا لتلقى العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.



ومن المفترض أن تشيع جنازة الراحل عصر اليوم، من نفس المسجد على أن يدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر

حرصت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس على نعى الفنان الراحل صلاح السعدني والذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ80 عاما.



ونشرت اسعاد يونس صورة تجمعها بالفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: الوداع يا شقيق فى أمان الله

نعي الفنان محمود البزاوي الراحل صلاح السعدني شقيق حماه الكاتب الساخر محمود السعدني.

وكتب محمود البزاوي علي صفحته: الله يرحمك يا عم صلاح انت و حمايا و ابويا التاني عم محمود السعدني .. عم صلاح من الناس اللي اثروا فيا بشكل كبير من اول يوم دخلت بيت ال سعدني .. البيت العامر بكل شئ مفيد ثقافة و فن و حضور عند كل افراد العيلة يخطف العين

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي حضور جنازة الفنان صلاح السعدني، وكان من أوئل الحضور كل من:

أحمد حلمي ومني زكي وأحمد السقا وأحمد رزق ومجدي كامل والمخرج خالد جلال وأشرف زكي ومدحت تيخا وهنادي مهنا.