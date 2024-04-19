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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ملوك مصر على الدائري| هل المتحف الكبير السبب؟.. ما القصة

ملوك مصر على الدائري
ملوك مصر على الدائري

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة للطريق الدائري ضمن خطة تحسين الهوية البصرية، على جانبي الطريق في إطار الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير.

ملوك مصر على الدائري 

ملوك مصر على الدائري

ونشرت صور كبيرة على جدران المنازل المجاورة للطريق الدائري، وتتضمن الصور ملوكًا وشخصيات فرعونية وأثرية تدل على الحضارة المصرية، لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع القاهرة.

هل افتتاح المتحف المصري الكبير السبب؟

وتعمل الدولة على تنفيذ توسعات الطريق الدائرى مع رسم خطوط تحديد الحارات المرورية، وأعمال إنشاء محطات الحافلات الترددية الكهربائى للتخلص من عشوائية الميكروباص وتوفير وسيلة نقل متحضرة.

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يأتي التطوير التزامًا بمعايير الجودة في التنفيذ لتحقيق نقلة حضارية وتوفير مظهر جمالي للمقاصد السياحية بنطاق المحافظة، وذلك في إطار مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري.

وجذبت الصور أنظار السائقين والركاب على الطريق الدائري.

ملوك مصر على الدائري 

تشكيل الهوية البصرية للطريق الدائري

يشكل المشروع إنشاء منطقة أنشطة سياحية تطل على الأهرامات والمتحف المصرى الكبير.

كما يشتمل المشروع، إنشاء جداريات على الطريق توضح معالم مصر الأثرية، مع إضافة النخيل على جانبي الطريق ليكمل الصورة البصرية للطريق، إلى جانب دهان وتجديد المبانى على جانبى الطريق الدائري، بالإضافة لوضع الإنارة في الواجهات التي تعزز إظهار الشكل الجمالي للمباني، مع طلاء المباني السكنية باستخدام ألوان متناسقة ووضع بعض الرسومات والزخارف التي تعبر عن الحضارة المصرية، وإضافة العناصر التراثية والجدارية على المبانى السكنية العشوائية، أو إضافة الحوائط الخضراء والنباتات المتسلقة على الواجهات الخارجية للمبانى المطلة على الطريق الدائرى، على أن يكون التصميم مستوحى من واجهة أحد المعابد الفرعونية القديمة في الخطوط الرأسية.

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