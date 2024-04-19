ضمان نمو واستدامة المشاريع منخفضة الكربون | في ملتقى سنوي بالإمارات

شارك الدكتور سلطان بن أحمد الجابر رئيس مؤتمر المناخ COP28 وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في حكومة الإمارات، في مؤتمر ملتقى "رواد أدنوك" السنوي.

وخلال المنتدى تم تسليط الضوء على التعاون المستمر مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، لتنفيذ البرامج والمبادرات، التي تتيح الاستفادة من الجوانب المعرفية والخبرات والتجارب الواسعة، وضمان مواكبة للمستقبل من خلال نمو واستدامة المشاريع المنخفضة الكربون، واستخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لخفض الانبعاثات.

حضر الفعالية، التي أقيمت في مركز أبوظبي للطاقة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مؤتمر المناخ، وممثلي عدد من الدوائر الحكومية في أبوظبي ومؤسسات التعليم العالي في الدولة.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية تبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز دورها في دفع النمو الاقتصادي والصناعي والاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلق الدكتور سلطان بن أحمد الجابر بهذه المناسبة، مشيداً بتوجيهات القيادة والجهود الجماعية التي تبذلها القوى العاملة لتحقيق إنجازات وتطورات كبيرة على مر السنين، وشدد على أهمية الابتكار وتبني الحلول المتقدمة لمستقبل مستدام منخفض الانبعاثات.