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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لقطة من فيلم Rhapsody in August تتصدر أفيش الدورة الـ77 لمهرجان كان

أفيش مهرجان كان السينمائي
أفيش مهرجان كان السينمائي

طرحت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، أفيش الدورة الـ77 للمهرجان كان من لقطة لفيلم المخرج أكيرا كوراساوا Rhapsody in August، في الفترة من 14 إلى 26 مايو لعام 2024 .

أفيش مهرجان كان السينمائي الدولي 

مهرجان كان السينمائي 

تم الإعلان رسميا عن اختيار فيلم حافة الأحلام لندى رياض وأيمن الأمير انتاج مشترك (مصر-السعودية – قطر فرنسا-الدنمارك) ضمن مسابقة – أسبوع النقاد – في مهرجان كان السينمائي 2024.

ولازال هناك العديد من الأفلام التى سوف يتم الإعلان عن مشاركتها فى المسابقات المختلفة بمهرجان كان فى هذه الدورة تباعا.

 

مشاركة فيلم نورة فى مسابقة نظرة ما

يشارك ‏الفيلم السعودي «نورة» للمخرج توفيق الزايدي فى الدورة الـ 77 من مهرجان  كان السينمائي الدولي ، وينافس الفيلم في قسم نظرة ما.

ويعد فيلم “نورة” أول فيلم سعودي من فئة الأفلام الروائية الطويلة يتمُّ تصويره في مدينة العلا الأثرية، وتجري أحداثه في حقبة الثمانينيات، ويروي قصة "نورة"، التي تجسِّد دورها ماريا بحراوي، وهي فتاةٌ طموحةٌ وحالمةٌ، تحبُّ الحياة والفن على الرغم من عدم توفر الفرص الفنية المتاحة أمامها.

وتتعرَّف خلال الأحداث على المعلم "نادر"، الذي يقدِّم شخصيته الفنان يعقوب الفرحان، إذ يأتي من المدينة، ويكشف لهم أن الفن يمكن أن يكون وسيلةً للتواصل.


والعمل من تأليف وإخراج توفيق الزايدي، وبطولة يعقوب الفرحان، ماريا بحراوي، عبدالله السدحان، وعائشة.

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