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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بفستان ملفت.. بوسي تثير الجدل رفقة غادة عبد الرازق

صدى البلد

نشرت الفنانة بوسى صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من حفل زفاف ابن شقيقة الفنانة غادة عبد الرازق.

وتألقت بوسي في الصور بإطلالة ملفتة، مرتدية فستانا باللون “المينت”، ونسقت معه حذاء ذا كعب عالي. 

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض المكياج بالألوان الهادئة وترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

 

وتتميز بوسى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد بوسى أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها. 

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