السيد الصيفي: تحسين الاقتصاد يحتاج إلى زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات

قال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، إن السبيل الوحيد لتحسين الوضع الاقتصادي؛ هو زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن زيادة الحصيلة الضريبية وخاصة من المتهربين ستسهم في تحسين الوضع الاقتصادي أيضا.

وطالب عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، بعدم التعامل مع الأموال الساخنة، مع إضافة قيم استثمارية لإنشاء المزيد من المشروعات الصناعية.

تراجع الأسعار

وبشأن تراجع الأسعار أو زيادتها قال: «طالما ارتفع التضخم؛ لن يكون هناك تصنيعا أو تصديرا، وفترة ارتفاع سعر الدولار أثرت بالسلب على المواطنين والصناع.