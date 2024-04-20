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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إياد نصار يكشف سبب مشاركة الشيخ خالد الجندي في مسلسل صلة رحم

الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى

كشف الفنان إياد نصار تفاصيل شخصيته في مسلسل «صلة رحم» وسبب مشاركة الشيخ خالد الجندي في أحد مشاهد العمل، قائلا: مشاركة الشيخ خالد في العمل للإجابة على فتوى وحكم زواج إياد من يسرا اللوزي في المسلسل.

وأضاف الفنان إياد نصار خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه رغم علمه في المسلسل بحرمانية زواجه من يسرا إلا أنه أراد الاستشهاد بعالم حقيقي؛ لإضفاء المصداقية على الموضوع.

امور غريبة

وتابع قائلا: المشاهد ليس في حاجة للانشغال بأمور غريبة حتى لا يشتت ويخرج عن المحتوى الدرامي.

واستكمل قائلا: الحلول التي أتيحت ارتبطت كثيرا بالعامل الإنساني، وهي رغبته في الإنجاب من زوجته وليس سيدة أخرى.


 

الإعلامية شيرين سليمان الشيخ خالد الجندي الفنان إياد نصار المحتوى الدرامي المصداقية برنامج سبوت لايت خالد الجندي سبوت لايت

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