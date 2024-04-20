حزب الله يعلن استهداف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجليل الأعلى

أعلن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، اليوم، السبت 20 أبريل 2024، أنه استهدف عددا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في جبل عداثر بالجليل الأعلى بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله، في بيان له، إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من صباح يوم السبت 20-4-2024 انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية"، بحسب ما أورده موقع "النشرة" اللبناني.

وفي وقت سابق من أمس، الجمعة، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات قريبة من الحدود الشمالية لإسرائيل، محذرة من هجوم محتمل بطائرة بدون طيار.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تطلق فيها صفارات الإنذار منذ الصباح.

يذكر أنه منذ الثامن من أكتوبر الماضي اندلعت الاشتباكات بين حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.