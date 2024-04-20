دوري أبطال أفريقيا.. غيابات بالجملة في صفوف الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لمواجهة تحدي صعب أمام فريق مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تأتي هذه المباراة بين الأهلي ومازيمبي في ظل غيابات كبيرة من صفوف النادي الأحمر، حيث لن يتمكن الفريق من الاعتماد على لاعبين مهمين مثل محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومروان عطية، وإمام عاشور بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا وعدم تعافيهم بعد.

كما يفتقد الفريق خدمات عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي اللذين لم يتم قيدهما في القائمة الإفريقية لهذا الموسم، مما يضع الأهلي في تحدٍ خاص أمام مازيمبي.