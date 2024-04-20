10 غيابات مؤثرة بالزمالك في مواجهة دريمز الغاني بالكونفدرالية الأفريقية

يواجه الزمالك تحدياً كبيراً في مباراته المقبلة ضد فريق دريمز الغاني غدا ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، حيث أصبح من المؤكد غياب 10 لاعبين عن صفوف الفريق الكروي الأول.

وتشمل قائمة الغيابات كل من:

1- محمود حمدي الونش (إصابة)

2- محمد عبد الشافي (إصابة)

3- محمود علاء (إصابة)

4- عبد الله السعيد (لعدم القيد بالقائمة الأفريقية)

5- سيف فاروق جعفر (لعدم القيد بالقائمة الأفريقية)

6- ناصر ماهر (لعدم القيد بالقائمة الأفريقية)

7- محمد أشرف روقا (إصابة)

8- عمر جابر (إصابة)

9- أحمد فتوح (إصابة)

10- محمد عبد الشافي (إصابة)

تلك الغيابات تمثل تحدياً كبيراً للفريق، لكن الزمالك مازال يعول على قوة التشكيلة المتاحة له، حيث سيحاول المدرب استخدام اللاعبين المتاحين بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق الفوز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.