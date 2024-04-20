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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سكاي نيوز: إسرائيل تبلغ الوسطاء بعدم وجود مفاوضات بعد رد حماس

علم إسرائيل
علم إسرائيل

أفادت شبكة “سكاي نيوز عربية”، بأن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنه لا مجال للمفاوضات بعد رد حركة حماس على صفقة التبادل.

ونقلت الشبكة، أن إسرائيل أكدت أنها لن ترسل أي وفد للمفاوضات قبل أن تغير حماس موقفها.

وفي وقت سابق، وجه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام ج. بيرنز، أصابع الاتهام إلى حماس؛ لعدم إحراز تقدم في المفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

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وأرجع بيرنز المأزق الذي وصلت إليه حماس، إلى رفض حماس للاقتراح الأخير الذي قدمته إسرائيل وقطر ومصر.

وبحسب نيويورك تايمز، وفقاً لبيرنز، فإن الاقتراح يتضمن تنازلات كبيرة، مثل السماح لبعض سكان غزة بالعودة إلى الجزء الشمالي من القطاع، وهو ما يلبي مطلباً رئيسياً من مطالب حماس، إلا أن رفض حماس قبول العرض؛ أدى إلى إعاقة جهود الإغاثة الإنسانية للمدنيين الأبرياء في غزة.

وأعرب جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” عن أسفه لرفض “حماس” الاقتراح، معتبرا أنه يظهر عدم اهتمام الحركة بالتوصل إلى اتفاق.

إسرائيل حماس مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين

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