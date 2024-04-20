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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يتفوق بالأرقام على برشلونة

ريال مدريد
ريال مدريد

يواجه نادي ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة غدًا الأحد في قمة الجولة الـ32 من الدوري الإسباني على إستاد سانتياجو بيرنابيو.

وسيكون عشاق المستديرة كرة القدم مع 90 دقيقة من التشويق والإثارة بين متصدر "الليجا" ريال مدريد برصيد 78 نقطة، والوصيف برشلونة برصيد 70 نقطة.

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وستكون هذه المواجهة  مباراة الستة نقاط، حيث يسعى الريال إلى توسيع الفارق إلى 11 نقطة، بينما يطمح البرسا إلى تقليصه إلى 5 نقاط فقط.

وبالعودة إلى تاريخ المواجهات بين الفريقين، فقد التقى "الملكي" مع "البلوغرانا" في 187 مباراة بالدوري الإسباني، وحقق الريال الفوز في 78 مباراة، فيما حقق برشلونة الفوز في 74 مباراة، وتعادلا في 35، وسجل الريال 301 هدف، مقابل 299 لبرشلونة.

والتقى الفريقان في 256 مباراة بكافة البطولات، وحقق الريال الفوز في 104 مباريات، وفاز برشلونة في 100، وتعادلا في 52 مباراة.

وحقق الريال 5 انتصارات في آخر 7 مباريات بالدوري، وفاز برشلونة في مباراتين فقط.

وسيكون برشلونة على موعد مع الهدف 300 في حال هز لاعبوه شباك لونين غدًا الأحد، وكان "البلوجرانا" قد بلغ الهدف 100 في يناير  1962، عندما أحرز ساندور كوتشيس هدف الفوز 3-1 في كامب نو، بينما كان البرازيلي رونالدو صاحب الهدف 200 في مايو 1997 في فوز البارسا على أرضه هذه المرة 1-0.

وأكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، تعرض أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد للإصابة قبل مواجهة برشلونة، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني

ريال مدريد

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