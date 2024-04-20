أخبار الفن| تامر حسني يصعد المسرح بسيارة.. سماح أبو بكر عزت تعلق على دفن صلاح السعدني

تامر حسني يصعد المسرح بسيارة.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: سماح أبو بكر عزت تعلق على دفن صلاح السعدني، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

أحيا الفنان تامر حسني، حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس، الجمعة 19 أبريل، في فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة، في مهرجان المدارس، والذي يضم حفل تخرج لأكثر من 50 مدرسة في مصر.

علقت الإعلامية سماح أبو بكر عزت، على دفن الفنان الراحل صلاح السعدني، بجوار والدها، من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

نشر ياسر الحريري، منظم حفل الفنان تامر حسني، عدة مقاطع فيديو من كواليس الحفل الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 19 أبريل، بالقاهرة الجديدة.

انطلق موسم عيد الفطر السينمائى بعرض 4 أفلام فى العيد، حيث تنافس على العيدية كل من "شقو وعالماشى وفاصل من اللحظات اللذيذة وأسود ملون"، كما يستمر فى العرض فيلم “الحريفة” من موسم نصف العام، وحققت الأفلام إجمالى اليوم إيرادات بلغت قيمتها 5.053.300 جنيه.

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أنغام، تذاكر الحفل المرتقب يوم 5 مايو في مدينة دبي الإماراتية، للجمهور عبر الموقع الإلكتروني.

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أصالة نصري والفنانة نجوى كرم، المرتقب في ألمانيا يوم 22 يونيو المقبل، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني.

غيب الموت الفنان الكبير صلاح السعدني، أمس، الجمعة 19 أبريل، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إلى مقابر الأسرة بطريق الواحات.

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، صورا لها مع ابنتيها «رهف ودانيلا فواز»، بعدما أصبح سن الكبرى «رهف» قرابة الـ 12 عاما، وعلقت زينب قائلة: «وكبرو قمراتي ادي اشتقتولن».