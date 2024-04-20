صفقة الموسم.. ريال مدريد يرصد 200 مليون يورو لضم هذا اللاعب

ذكرت تقارير صحفية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، قدّم طلبا إلى رئيس النادي فلورنتينو بيريز، للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي.

وذكرت التقارير إن أنشيلوتي يرغب في ضم المهاجم النرويجي هالاند من مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة لاقتناعه بقدرات اللاعب، وقد أبلغ بيريز فعليًّا برغبته في التعاقد معه.



ويخطط ريال مدريد الإسباني من أجل حسم عدد كبير من الصفقات خلال الميركاتو المقبل، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للمنافسة على البطولات هذا الموسم.

وأكدت التقارير أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع مهاجم في الفترة القادمة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن يخطط ريال مدريد التعاقد مع هالاند مقابل 200 مليون يورو.