عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

زاد انتشاره.. طرق الوقاية من سرطان القولون

صدى البلد

يعد سرطان القولون من المشكلات الصحية الخطيرة التى زاد انتشارها فى السنوات الأخيرة بين جميع الأعمار .. فكيف تحمى نفسك منها؟

ووفقا لما جاء فى موقع siteman نرصد أهم الطرق التى تساعد فى الوقاية من سرطان القولون.

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

ظهر فى السوق .. كيف تعرف البطيخ المحقون كيماوي من السليم

. الحفاظ على وزن صحي
باستثناء التدخين، لا شيء آخر يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام أكثر من زيادة الوزن حيث تم ربط ما لا يقل عن 13 نوعاً مختلفاً من السرطان بزيادة الوزن والسمنة، بما في ذلك سرطان القولون. 

إذا زاد وزنك، فإن الهدف الأول الجيد هو محاولة التوقف عن زيادة الوزن، وهو ما له فوائد صحية في حد ذاته ومن ثم، للحصول على تعزيز صحي أكبر، اعمل ببطء على خسارة بعض الوزن.

 لا تدخن
 عدم التدخين هو أفضل شيء يمكنك القيام به من أجل صحتك. يسبب التدخين 15 نوعاً من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون بالإضافة إلى ذلك، فهو يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة أخرى مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وانتفاخ الرئة. 

إذا كنت تدخن، فإن الإقلاع عن التدخين له فوائد حقيقية، والتي تبدأ بعد وقت قصير من آخر سيجارة.

 كن نشيطًا بدنيًا
من الصعب التغلب على النشاط المنتظم. فهو يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك سرطان القولون، ويوفر دفعة عقلية جيدة و أي قدر من النشاط البدني أفضل من لا شيء، ولكن من الجيد تجربة حوالي 30 دقيقة أو أكثر من النشاط المعتدل كل يوم واختر الأشياء التي تستمتع بها، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو الرقص أو البستنة.

توقف عن الكحول
إن شرب كميات قليلة من الكحول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان الثدي ومع المخاطر الأخرى للكحول، فإن عدم الشرب هو الخيار الأكثر صحة بشكل عام.

 الحد من اللحوم الحمراء والمصنعة
إن تناول الكثير من اللحوم الحمراء  مثل شرائح اللحم والهمبرجر يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون. واللحوم المصنعة مثل السجق والبولونيا تزيد من المخاطر بشكل أكبر لذا حاول أن تأكل أقل من ثلاث حصص كل أسبوع. والأقل هو الأفضل.

 احصل على الكالسيوم وفيتامين د
هناك أدلة جيدة على أن الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د يمكن أن يساعد في الحماية من سرطان القولون وحاول تناول 1000 إلى 1200 ملج يوميًا من الكالسيوم وحوالي 1000 وحدة دولية يوميًا من فيتامين د. تشمل المصادر الجيدة للكالسيوم منتجات الألبان قليلة الدسم والحليب النباتي المدعم والمكسرات والفاصوليا والخضروات.

 تشمل المصادر الجيدة لفيتامين د البيض والأسماك الدهنية (مثل التونة) ومنتجات الألبان المدعمة. يمكن أن تساعد الفيتامينات المتعددة القياسية في سد الفجوات ولكن لا ينبغي أن تحل محل الطعام الحقيقي أو النظام الغذائي الصحي.

الحبوب الكاملة والألياف
إن تناول نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والألياف يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون ولكن معظم الناس لا يحصلون على ما يكفي من أي منهما و الهدف العام هو محاولة تناول 3 حصص أو أكثر من الحبوب الكاملة يوميًا، و22 إلى 34 جرامًا من الألياف يوميًا، حسب الجنس والعمر.

 ركز على الفواكه والخضروات والفاصوليا والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل الخبز المصنوع من القمح الكامل بنسبة 100% والحبوب والمعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة.

سرطان القولون الحفاظ على وزن صحي الاصابة بالسرطان الوقاية من سرطان القولون انتفاخ الرئة النشاط البدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

رخيصة ولذيذة .. طريقة عمل عجة البطاطس

مش عارفة تاخديها رغم فوايدها.. اصنعى من بذور الشيا مهلبية شهية

تحذير للنساء .. هذه أعراض ما قبل انقطاع الطمث

أسباب غير متوقعة لـ هشاشة العظام .. أبرزها تناول هذا المشروب

أقوى أدوية علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.. تفاصيل

طريقة عمل تارت الجيلي للشيف نجلاء الشرشابي

احمِ نظرك بسرعة.. أخطر 8 أعراض لـ التهاب العين

جددي سفرتك.. طريقة عمل أرز مقلي

ترشيحاتنا

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة العودة بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي

بعد حجزها بالميناء الروسي|الحجر الزراعي: تسهيل إبحار شاحنة محملة بـ63 ألف طن قمح

مباراة الفرص الضائعة.. الأهلي يستدرج غربان مازيمبي لحسم التأهل لنهائي الأبطال بالقاهرة

أسطول الحرية يستعد لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.. فيديو

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

من أجل الزمالك.. تقليل زمن التقاطر في الخط الثالث للمترو غدا| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطيرة باللحم بمذاق لا يقاوم

درة تبهر متابعيها برشاقتها وأناقتها في السعودية | شاهد

نشرة المرأة والصحة|ياسمين عز تثير الجدل بـ جمبسوت ملفت..إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالتها بالتراث المغربي

رخيصة ولذيذة .. طريقة عمل عجة البطاطس

فيديو

الهوية البصرية مسروقة| جداريات ورسومات تثير الجدل.. والتعليم العالي تصدر بيانا عاجلا

قصة هيفاء وهبي مع أحفادها.. بدأت بقطيعة ابنتها وإنكار الطفلتين

أمراض وكوارث.. عالم الزلازل الهولندي: مشروع أمريكي لحجب الشمس عن الأرض.. فيديوجراف

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ