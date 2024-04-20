النواب ينتقد استخدام واشنطن للفيتو لمنع حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة

وجه النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب انتقادات حادة للولايات المتحدة الأميركية على استخدامها الفيتو ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ، مؤكدا أن هذه خطوة تكشف للجميع الانحياز الأعمى من واشنطن ودعمها لجرائم حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني.

وقال " رضوان " فى بيان له أصدره اليوم : إنه كان يجب على الولايات المتحدة الأمريكية دعم الفلسطينيين فى الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين فى منظمة الأمم المتحدة مؤكداً أن ذلك الحق الفلسطينى يكفله ميثاق الأمم المتحدة بل إن أبسط حقوق للإنسان فى أى مكان فى العالم هو وجود دولة مستقلة له يعيش على أرضها فى أمن وسلام واستقرار.

وأكد النائب طارق رضوان أنه على الرغم من ارتكاب جيش الاحتلال للجرائم والمجازر البشرية وحرب الابادة ضد الفلسطينيين نجد أمريكا تواصل دعمها لحكومة الاحتلال الإسرائيلى وتقف عائقاً أمام منح فلسطين العضوية الكاملة داخل الأمم المتحدة وهو ما يؤكد سلسلة الازدواجية فى القضايا الدولية.

وأشار النائب طارق رضوان إلى الانحياز الأعمى من الولايات المتحدة الأميركية لإسرائيل يضعف تأثيرها في المنطقة وحل مشكلة الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية لن يكون من خارج المنطقة وأن على الجميع الاستماع لصوت العقل الذي تمثله مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ بداية الأزمة معرباً عن اعتزازه بموقف الدولة المصرية إزاء القضية الفلسطينية خاصة أنه على مدار التاريخ فإن مصر تدعم القضية الفلسطينية بشكل ثابت وراسخ.