دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة العودة بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي

تعادل النادي الأهلي بدون أهداف مع فريق مازيمبي الكونغولي في اللقاء الذي جمعهما اليوم في مدينة لوبومباشي الكونغولية ضمن ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

بتلك النتيجة، يستعد الأهلي لمباراة العودة على أرضه في استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى لحجز مكانه في المباراة النهائية للبطولة التي يسعى خلفها للتتويج بلقبها الـ12 في تاريخه.

موعد مباراة العوده بين الأهلي ومازيمبي

مباراة الإياب بين الأهلي ومازيمبي مقررة يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وستنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.