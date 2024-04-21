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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 21-4-202

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد  سعر الذهب في مصر  مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-4-2024، في محلات الصاغة، وذلك للجرام الواحد على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

ومع ختام تعاملات أمس، انخفضت أسعار المشغولات الذهبية مقدارا طفيفا لم يجاوز مقدار 5 جنيهات في المتوسط .

الذهب يعاود الصعود مرة أخرى وهذا سعر عيار 21 اليوم| شاهد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20 أبريل 2024

عيار 21 

سجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 3235 جنيها للبيع و 3260 جنيها للبيع

عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الوسطى بين الأعيرة الذهبية نحو 2772 جنيه للبيع و2794 جنيه للشراء

عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة بين الأعيرة الذهبية نحو 2164 جنيها للبيع و 2179 جنيها للشراء.

عيار 24 

وصل سعر عيار 24 الأغلى قيمة نحو 3691 جنيها للبيع و3725 جنيها للشراء.

أوقية الذهب 

وصل سعر أوقية الذهب نحو 2391 دولارا للبيع و 2394 دولارا للشراء

الجنيه الذهب 

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25.88 ألف جنيه للبيع و 26.08 ألف جنيه للشراء.

الذهب في البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2 % وبقيمة 48 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، وذلك بفعل تصاعد التوترات والأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب حالة من الضبابية حول مصير أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، ما عزز من إقبال المستثمرين على الذهب للتحوط كملاذ آمن.

وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3265 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الأوقية مساء أمس عند مستوى 2391 دولارًا، بعد أن لامست مستوى 2410 دولارات مع الرد الإسرائيلي على الضربة الإيرانية.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3731 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2799 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2177 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26120 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3250 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3265 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2371 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2391 دولارًا.

وأشار، إمبابي، إلي أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تتوافق مع البورصة العالمية، نتيجة توجه السوق المحلي لتصدير الذهب الخام، لتوفير عملة صعبة، وسيولة نقدية للسوق، حيث يعد تصدير الذهب الخام، أحد وسائل توفير الدولار، ما دفع البنك المركزي المصري من قبل للتصدي لقرار وزارة المالية، بفرض سوم تثمين على الذهب الخام، الأمر الذي أدى لتراجع التصدير، ومن ثم الدولار.

وأضاف أن تصدير الذهب الخام، سيؤدي بالتبعية لتراجع المعروض بالأسواق، لاسيما مع استمرار قرار وقف الاستيراد منذ مارس 2022.

وتوقع، إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لا سيما إذا ارتفع الطلب، ووسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، التي قد تدفع المعدن الأصفر للارتفاع بالبورصة العالمية.

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