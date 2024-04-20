المخرج محمد فاضل: صلاح السعدني كان مهتما بقضايا وطنه

نعى المخرج محمد فاضل الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي وافته المنية أمس، عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال محمد فاضل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" التقيت مع صلاح السعدني في الستينيات بمسرح التليفزيون ".

وأضاف محمد فاضل:" اشتركت مع صلاح السعدني في أكثر من عمل فني ودرامي ".

وتابع محمد فاضل:" صلاح السعدني كان مثقفا لدرجة كبيرة، وجيل صلاح السعدني به عدد كبير من الفنانين الكبار".

وأكمل محمد فاضل: "صلاح السعدني كان مهتما بقضايا وطنه، وكان لا يخجل من أي عمل قام بتقديمه".