ناقد فني: صلاح السعدني موهبة نادرة وكان يتقمص الشخصيات بدقة

نعى الناقد الفني محمد حبوشة، الفنان الكبير صلاح السعدني الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال محمد حبوشة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا بنعيش في عصر أشباه النجوم ".

وأضاف محمد حبوشة:" الكثير من النجوم الحاليين لا يمتلكون القدرة على التجسيد الدرامي والسينمائي ويفتقدون للإبداع الحقيقي ".

وتابع محمد حبوشة :" صلاح السعدني كان يتقمص الشخصيات بدقة كبيرة وهو إنسان مصري بسيط يجيد تجسيد الشخصيات القريبة من المواطن العادي ".

وأكمل محمد حبوشة :" صلاح السعدني كان يمتلك قدرة كبيرة على التشبع بالشخصيات التي يجسدها وكان يمتلك موهبة نادرة".