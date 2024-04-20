طبيب يعلن مفاجأة عن مرض أصاب صلاح السعدني قبل وفاته .. فيديو

نعى الدكتور أنور الاتربي أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بجامعة عين شمس، الفنان الكبير صلاح السعدني الذي وافته المنية أمس.

وقال الاتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" صلاح السعدني أصيب في أواخر أيامه بمرض الزهايمر ".

وأضاف " من يصاب بالزهايمر تتعفن أجزاء من خلايا المخ الخاصة به والزهايمر هو مرض النسيان لكل شيء ".

وتابع" مرض الزهايمر فقدان الذاكرة بشكل ملحوظ ويتم إجراء اختبارات مخية متعددة للتعرف على مدى إصابة الفرد بمرض الزهايمر ".

وأكمل انور الأاتربي:" مرض الزهايمر يصيب عادة الاشخاص فوق سن الـ 50 ومن النادر إصابة أفراد تحت سن الـ 50 به".