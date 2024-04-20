وداعا صلاح السعدني.. مفيدة شيحة تنعى عمدة الفن المصري

نعت الإعلامية مفيدة شيحة، الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي توفي امس عن عمر 81 عاما، قائلة:"وداعا أكبر وأقوى مشجع أهلاوي في مصر، وهو حالة من العظمة لن تتكرر وهو قيمة وقامة كبيرة، وخسرنا حاجة كبيرة وهو موجود في قلبنا ورحمة الله عليه".

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار وان، مساء اليوم السبت، أن صلاح السعدني قدم عشرات المسلسلات التلفزيونية، من أشهرها "أبنائي الأعزاء شكرا"، "صيام صيام"، "الزوجة أول من يعلم"، "ليالي الحلمية"، "النوة"، "أرابيسك"، "حلم الجنوبي"، "الناس في كفر عسكر"، و"رجل في زمن العولمة"، و"أوراق مصرية"، و"الأصدقاء".

وتابعت مفيدة شيحة، أن أكثر من 200 من الأعمال الفنية قدمها صلاح السعدني للجمهور العربي، في مشوار امتد لنصف قرن، اختلطت فيها لغته الرصينة ذات المخارج العربية السليمة، باختياراته الفلسفية لأدوار تتناول هموم المجتمع، قدمها تارة بأداء جاد، وأحياناً أخرى بحسه الفكاهي.

