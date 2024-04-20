لطفي لبيب ناعيا صلاح السعدني : ميعرفش غير الحب

نعى الفنان الكبير لطفي لبيب، الفنان الكبير صلاح السعدني الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال لطفي لبيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أهم ما كان يميز صلاح السعدني الثقافة ".

وتابع لطفي لبيب:" صلاح السعدني كان يتسم بالوعي الشديد عند اختيار أدواره التمثيلية"، مضيفا:" اشتغلت مسرح مع صلاح السعدني لمدة 6 سنوات ".

وتابع لطفي لبيب:" صلاح السعدني حبوب وكان بيخاف على اللي شغال معاه وميعرفش غير الحب".

واكمل لطفي لبيب:" صلاح السعدني كان صديق شخصي واخر مرة تواصلت معه قبل اعتزاله وابتعاده عن مجال التمثيل".