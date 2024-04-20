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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يعلن مفاجأة عن قانون فصل العاملين بسبب تحليل المخدرات

عاطف المغاوري
عاطف المغاوري

أكد النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك مطالب برلمانية بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بتحليل المواد المخدرة، بعد فصل الكثير من الموظفين من عملهم.

وأضاف النائب عاطف المغاوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هذا القانون سيتم إحالته للجلسة العامة من أجل المناقشة، وبعد ذلك يتم التصويت على كل مادة بالقانون.

ولفت إلى أنه منذ تقديم المشروع لم يتم عرضه في الجلسة العامة، ولكن من الممكن أن يكون هناك مشروعا جديدا للقانون، مشيرا إلى أن مناقشة القانون تأخرت، ولكن على المتضررين من هذا القانون العلم بأنه يحافظ على الأُسَر، ولا يدمرها.

وأشار إلى أن المجلس مع معالجة هذه الظاهرة، وليس مع عقاب الأسر، وفي نفس الوقت المجلس ليس مع تعاطي المواد المخدرة، ولكن يجب أن تكون هناك معالجة، معلقًا :"قطع الأرزاق أكبر من قطع الأعناق".

وتابع: تأخير مناقشة القانون الخاص بفصل متعاطي المخدرات يعتبر إيجابيا، وأنه بنسبة كبيرة سيتم إعادة النظر في هذا القانون".

وكشف أنه يتلقى اتصالات كثيرة من أفراد الأسر المتضررة من قانون فصل متعاطي المخدرات، ولكن يطالبهم بالصبر، لمواجهة تعاطي المخدرات.

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