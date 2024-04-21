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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برغم المعاناة.. هل يكون للأب النرجسي تأثير إيجابي على الأبناء؟

برغم المعاناة هل
برغم المعاناة هل يمكن أن يكون للاب النرجسي تأثير إيجابي على

على الرغم من أن تأثير الأب النرجسي عادةً ما يكون سلبيًا على الأبناء، إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون له بعض التأثيرات الإيجابية المحدودة، هناك عدة عوامل يجب مراعاتها عند التفكير في تأثير الأب النرجسي على الأبناء:

برغم المعاناة هل يمكن أن يكون للاب النرجسي تأثير إيجابي على الأبناء 

التوازن النرجسي: إذا كان للأب النرجسي توازنًا صحيًا بين الاهتمام بنفسه واحترام واحترازات الآخرين، فقد يكون لديه بعض التأثيرات الإيجابية على الأبناء. قد يتعلمون منه الاهتمام بنفسهم وتحقيق الأهداف الشخصية.

الطموح والتحفيز: قد يكون للأب النرجسي طموحًا قويًا وقدرة على تحفيز الأبناء لتحقيق النجاح. يمكن أن يلهمهم للعمل بجد والسعي لتحقيق أهدافهم.

الثقة في النفس: قد يعزز الأب النرجسي لدى الأبناء الثقة في النفس بصورة غير مباشرة. إذا كان الأب النرجسي ملهمًا ومشجعًا للأبناء، فقد يشجعهم على تطوير قدراتهم الشخصية والاعتماد على أنفسهم.

ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذه التأثيرات الإيجابية غالبًا ما تكون محدودة وقد تكون مرتبطة بالجوانب النرجسية الصحية للأب. وفي العديد من الحالات، تكون الآثار السلبية للأب النرجسي أكثر سيطرة وتأثيرًا على الأبناء.

من المهم أن نفهم أن النرجسية الشديدة وغير المتوازنة قد تكون ضارة للأبناء وللعلاقات العائلية بشكل عام. لذا، من الضروري التعامل مع الأب النرجسي بحذر والبحث عن الدعم اللازم للأبناء للتأقلم مع التحديات المرتبطة بهذا النمط السلوكي.

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