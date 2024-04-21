حملة ترامب الانتخابية تجمع 15 مليون دولار في مارس

ذكرت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، السبت، أنها جمعت 15 مليون دولار في مارس وهي زيادة كبيرة عن الشهر السابق، وفق رويترز.

ويتراجع ترامب باستمرار عن الرئيس الديمقراطي جو بايدن في جمع التبرعات، بينما يستعدان للمواجهة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.

ولم يتضح من إفصاحه المالي المقدم إلى لجنة الانتخابات الاتحادية ما إذا كان ترامب قد حقق أي تفوق في معركة جمع التبرعات.

ومن المقرر أيضا أن يقدم بايدن تقريرا عن الوضع المالي لحملته بالنسبة لشهر مارس الماضي.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه جمع ما يقرب من 11 مليون دولار في فبراير.

