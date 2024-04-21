كانت تقلهم لجنازة.. مصرع 58 شخصًا جراء غرق عبارة في إفريقيا الوسطى| فيديو

لقى 58 شخصًا على الأقل مصرعهم وفقد آخرون إثر غرق عبارة مكتظة في بحيرة مبوكو في بانجي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، كانت تقلهم لحضور مراسم جنازة يوم الجمعة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال المدير العام للحماية المدنية توماس ديماس الذي وصلت فرقه إلى المكان بعد نحو 40 دقيقة من الحادث، لإذاعة محلية "تمكنا من انتشال 58 جثة. نجهل عدد الأشخاص الذين لا يزالون تحت الماء".

وذكر شهود أن العبارة كانت تقل أكثر من 300 شخص، الأمر الذي يفوق طاقتها إلى حد كبير، وكانت متجهة إلى ماكولو، البلدة الواقعة على بعد 45 كيلومترا من بانغي، لحضور مراسم جنازة مسؤول محلي.

وقال الشاهد موريس كابينيا الذي شارك في سحب أول الضحايا، وبينهم شقيقته، بمساعدة صيادين قبل وصول المسعفين، إن العبارة انقلبت بعيد إبحارها.