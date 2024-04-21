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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بفستان جريء.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام |شاهد

آيتن عامر
آيتن عامر

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وأطلت آيتن عامر، مرتدية فستاناً طويلاً وأنيقاً دون أكمام باللون الزيتي، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ولافتة تكشف جمالها ورشاقتها. 

أما من الناحية الجمالية تعتمد آيتن عامر، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت آيتن عامر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها. 

وإليكم صور آيتن عامر :

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