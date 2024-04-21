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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بدء انخفاض أسعار الخبز السياحي والفينو من اليوم.. وهذه عقوبة المخالفين

هبوط أسعار الخبز
هبوط أسعار الخبز السياحي والفينو بدءًا من اليوم

بدأ اليوم العمل بقائمة الأسعار الجديدة للخبر السياحي والفينو تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بعد اتفاقها مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتخفيض أسعار الخبز الحر والفينو في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بخفض أسعار السلع الأساسية إلى الحد الذي يشعر به المواطن بنسب تتراوح بين 15% إلى 20% كمرحلة أولى إلى أن تصل نسبة الانخفاض إلى 30% فيما بعد.

وأعلن علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، موافقة الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد على خفض سعر الخبز السياحي من 30% إلى 45% بدءًا من اليوم، مؤكدًا أن تحديد نسبة الخصم جاء بناءً على احتساب تكلفة الإنتاج والمدخلات المختلفة.

وقال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز إن نسب الخصم  تراعي التكلفة العادلة لإنتاج الخبز السياحي والفينو مع وضع هامش ربح لأصحاب المخابز في مقابل حصول المواطن على رغيف الخبز بسعر عادل دون مغالاة.

قائمة أسعار الخبز السياحي والفينو الجديدة

تأتي قائمة أسعار الخبز السياحي والفينو الجديدة كالتالي:

  • رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرام بـ150 قرشًا.
  • رغيف الخبز السياحي وزن 40 جرام 75 قرشًا.
  • رغيف الخبز السياحي وزن 25 جرام 50 قرشًا.
  • رغيف الفينو وزن 25 جرام بـ100 قرشًا.
  • رغيف الفينو وزن 50 جرام بـ150 قرشًا.

ووصل سعر رغيف الخبز السياحي في السابق إلى أكثر من 2 جنيهًا، فيما بلغ سعر رغيف الفينو ما بين جنيه ونصف إلى 2 جنيه ونصف.

يأتي هذا الانخفاض بعد تراجع سعر طن الدقيق استخراج 72% بنسب 30 إلى 35% بعد قرارات الحكومة مؤخرًا بالتحرير المرن للدولار وإفراجات الشحنات في الموانئ المصرية.  

وأكد عطية حماد، رئيس الشعبة المصرية لأصحاب المخابز البلدية والافرنجية بغرفة القاهرة التجارية، أنه تم الاتفاق مع مديرية التموين باجتماع مشترك على خفض أسعار الخبز السياحي والحر ليصل إلى جنيهًا ونصف للرغيف وزن 90 جرام؛ وجنيهًا واحدًا للرغيف وزن 60 جرام.

تطبيق لضبط المخالفين

من جانبه، أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أن هناك رقابة تفرضها وزارة التموين على المخابز وتعاونها في تنفيذها وزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن الدولة أنشأت تطبيقًا إلكترونيًا باسم "رادار الأسعار" لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن المخالفين لقرارات الحكومة فيما يخص خفض سعر رغيف الخبر السياحي والحر أو غيره من المنتجات الأساسية الأخرى.

وأعلنت وزارة التموين أنها تكثف بدءً من اليوم حملاتها الرقابية على مخابز الخبز السياحي والفينو للتأكد من إلزامها بأسعار وأوزان رغيف الخبز تنفيذًا لتوجيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

عقوبة المخالفين

وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على معاقبة كل من يخالف المادة 6 من قانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 2% إلى 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي إيرادات المنتج ستكون العقوبة غرامة تتراوح بين 500 ألف جنيه إلى 500 مليون جنيه.

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