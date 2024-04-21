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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل الاستعدادات لتشغيل كوبري الفردانو خلال احتفالات ذكرى تحرير سيناء.. صور

الاستعدادات
الاستعدادات

أنهت محافظة الإسماعيلية استعداداتها النهائية بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية لتشغيل كوبري الفردان، الخميس المقبل الموافق 25 ابريل في إطار الاحتفالات بذكري تحرير سيناء.

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واكدت المصادر الرسمية في تصريحات خاصة، أنه جاري الاستعداد لتشغيل كوبري الفردان وافتتاح خط السكة الحديد الفردان وبئر العبد وشرق بورسعيد، الخميس المقبل، بحضور رئيس مجلس ادارة هيئة السكك الحديدية ونواب مجلس الإدارة.

 

وتستعد السكة الحديد لتشغيل كوبري الفردان فى اعياد سيناء  من محطة القنطرة شرق بالاسماعيلية الى محطة بئر العبد بسيناء، بعد انتهاء فترة الافتتاح التجريبي، علي مدار الأشهر القليلة الماضية.
حيث وصل  اول قطار ركاب لمحطة سكه حديد  القنطره شرق بعد مروره من كوبري الفردان المعدني اعلي قناة السويس   الي مدينة بئر العبد ثم العريش ومنها لطابا  ليربط سيناء بالوادي والدلتا في 17 يناير 2024.

و يقع كوبرى الفردان شمال مدينة الإسماعيلية بحوالى 11 كم، ويعتبر الأول من نوعه في العالم كأطول كوبرى سكة حديد معدني متحرك ويعتبر من ضمن الانجازات الهامة لربط سيناء بشبكة السكك الحديدية لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بين الوادى و سيناء.


وانتهت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط «الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا» البالغ اجمالي أطواله حوالي 500 كم، لتعيد خدمة القطارات إلى أهالي أرض الفيروز بعد سنوات من توقفها، لتحدث نقلة نوعية في تنقلات المواطنين.

 

وواصلت الهيئة العمل على مدار الساعة خلال الشهور الأخيرة، للانتهاء من أعمال تنفيذ وتطوير خط سكك حديد سيناء الحبيبة، كما تم رفع كفاءة كوبري سكة حديد الفردان فى المسافة من محطة القنطرة شرق بالإسماعيلية إلى محطة بئر العبد بسيناء، تمهيدا لتشغيله.

ومن المقرر تشغيل خط قطارات سيناء مجددًا بعد تطويره وكذلك تشغيل كوبري الفردان تزامنا مع أعياد سيناء المقبلة، الموافق 25 من شهر أبريل الجاري لخدمة أهالينا في سيناء.

وبحسب المصادر _ من المقرر أن تعبر القطارات من غرب القناة إلى شرقها فوق الجسر المعدنى المتحرك «كوبرى الفردان»، والذى تم إعادة تأهيله ليصبح مزدوج، مع إقامة كوبرى آخر فوق قناة السويس الجديدة ليسمح بمرور القطارات بشكل مزدوج بدلا من الخط الفردي لتدخل القطارات لشبه جزيرة سيناء منذ سنوات طويلة.

ويمتد هذا الخط حتى مدينة العريش لأول مرة ، بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حدي جديد يربط العريش بطابا يمر بوسط سيناء لخدمة حركة البضائع والركاب.

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كوبري الفردان سيناء بئر العبد

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