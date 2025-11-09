رئيس الفيدرالي الأمريكي يحذر من المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الأمريكيون الأكثر فقرا

حذر جون وليامز رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي من أن المشاكل المتزايدة التي يواجهها الأمريكيون الأكثر فقرا قد تؤدي إلى ركود اقتصادي في البلاد.

و قال وليامز: "إن المشاكل المتزايدة التي يعاني منها الأمريكيون الأكثر فقراً تعرض اقتصاد العالم الأكثر أهمية لخطر الركود"، مشيراً إلى ضرورة "الموازنة" التي يواجهها مسؤولو البنك المركزي عند النظر في مسألة خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، بحسب ما أفادت به صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وأضاف وليامز أن البيانات والمحادثات مع قادة المجتمع أشارت إلى أن العديد من الأسر الأكثر فقرا تواجه "أزمة القدرة على تحمل التكاليف".

وفي المقابل، أشار وليامز إلى أن الأمريكيين الأثرياء استفادوا من اقتراب سوق الأسهم من "مستويات قياسية جديدة".