جنايات المحلة تؤجل محاكمة ابن أنهى حياة والدته بإشعال النيران في جسدها

قرر المستشار سامح عبد الله رئيس الدائرة الثالثة بجنايات المحلة وعضوية كل من المستشارين محمد عادل شاهين وعاصم سيد وأحمد زغلول المنوفي اليوم تأجيل جلسة محاكمة الابن العاق المتهم بإنهاء حياة امه بإضرام النيران في جسدها بواسطة مواد حارقة إلي جلسة الأسبوع الرابع من جلسات لشهر المقبل لحين الانتهاء من عرضه علي الصحه النفسية بالعباسية.



كان المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية قرر إحالة المتهم المدعو ابراهيم عاشور السيد بإنهاء حياة امه عايدة عبد الخالق دبور إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لتوافر اركان القتل العمد والترصد بازهاق روح المجني عليها بواسطة زجاجة مواد كاوية "حارقة " إثر خلافات أسرية كانت دوافع رئيسية لارتكاب الجريمة.

وافادت النيابة العامة في قرار الإحالة أن المتهم أسقط عمدا والدته المجني عليها بواسطة المواد الحارقة قاصدا التخلص منها.

واختتمت النيابة العامة فحوي قرار الإحالة إلي محكمة جنايات شرق طنطا لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبسه احتياطيا علي ذمة المحاكمة .

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول العثور على جثة هامدة للمجني عليها "الام" .



وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود من ضبط الابن المتهم وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة سمنود وبمواجهه المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وحبس المتهم علي ذمة التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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