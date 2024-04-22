لوك غير معتاد.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة درة، متابعيها صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بإطلالة أنيقة ولافتة تكشف جمالها.

وتألقت درة، مرتدية بنطال كاجوال باللون الأصفر، مع توب دون أكمام بنفس اللون، ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها، واختارت نظارة شمسية باللون الأسود لإكمال اللوك.

كما اختارت درة، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور درة