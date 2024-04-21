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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الجيزة يفتتح معرض لمحات للطلاب المبدعين بدار الأوبرا المصرية |شاهد

معرض لمحات للطلاب
معرض لمحات للطلاب المبدعين

افتتح أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في سابقة أولى من نوعها، معرض مسابقة لمحات من الجيزة، والذي أقيم بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وجاء ذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وبدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء، ولفيف من الحضور.

وتسعى قيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى البحث عن المواهب واكتشاف الموهوبين والمبدعين  فى شتى المجالات لخلق جيل مبدع مبتكر يخدم وطنه، بتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، وبرعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وإشراف عام سحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية.

وتعمل المديرية على صقل تلك المواهب وتشجيعها ودعمها بشكل مستمر وقد ظهر هذا جليا من خلال الفعاليات التى أقيمت خلال الفترة الماضية ونذكر منها Voice Of Giza Stars صوت نجوم الجيزة، وكبيتانو جيزة.

وفى سياق متصل أقيمت مسابقة للمعلمين لدعمهم والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطبيق الرضا الوظيفى والتنسيق لإقامة ورش عمل لتدريب المعلمين لتنشيط العملية التعليمية وتعميمها على مستوى الجيزة ليكون المعلم قدوة حسنة ومصدر إلهام وتحفيز لأبنائه الطلاب.

معرض لمحات من الجيزة يعتبر سابقة من نوعها في تعليم الجيزة والتى أفرزت مواهب متميزة ومبدعة من موهوبى الجيزة من خلال عرض لوحات فنية بارعة بأيدى أبناء تعليم الجيزة وذلك من خلال دعم المديرية وتوجيه عام التربية الفنية  بتوفير جميع العوامل المساعدة لإظهار تلك المواهب وهذا الإبداع من لوحات وألوان متعددة وخامات وغير ذلك.
وشمل المعرض لوحات فنية من إبداع أبناء تعليم الجيزة من كافة الإدارات التعليمية وتم عرض لوحاتهم الفنية وتقييمها بعد العرض من قبل لجنة التحكيم.

وقد لاقت اللوحات الفنية لأبناء تعليم الجيزة الاستحسان من جميع السادة الحضور والصحفيين والإعلاميين والفنانين. 
وقد قام وكيل الوزارة بالمرور على جميع الأعمال الفنية ومشاهدتها ومصافحة أبنائه المبدعين وتشجيعهم ووعد سيادته بجوائز قيمة وحوافز مادية للمراكز الثلاثة الأولى فى احتفالية كبرى ستقام قريبا بتعليم الجيزة.

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