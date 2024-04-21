خالد طلعت: نتائج الزمالك سيئة في المباريات المشارك بها شيكابالا

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي مشاركة شيكابالا في مباراة اليوم أمام دريمز .

وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الأسطورة تستمر ..الزمالك يتعادل على ملعبه مع فريق دريمز الغاني بعد مشاركة شيكابالا أساسيا !! .. نتائج الزمالك تكون سيئة في المباريات التي يشارك فيها شيكابالا .. ونتائج الفريق تكون مميزة في غياب شيكا !!".



وشهدت أحداث المبارة محاولة من جانب لاعبي الفريقين إحراز هدف التقدم ولكن دون جدوى.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فريق دريمز الغاني في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الموافق 28 إبريل 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد بابا يارا الرياضي في غانا.