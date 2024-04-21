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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مكشوف البطن | ملك قورة تثير ضجة بإطلالتها | شاهد

ملك قورة
ملك قورة

اعتادت الفنانة ملك قورة، على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والجاذبية في آن واحد وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت ملك قورة بإطلالة جريئة، وارتدت بادي كت مكشوف البطن ونسقت معه بنطال جينز مثير، مما عكس قوامها بشكل لافت.

واختارت ملك قورة ترك خصلات شعرها الاشقر منسدلة بشكل عفوي فوق كتفيها ولم تتكلف بوضع المكياج بل فضلت لون الروز في الشفاه.

IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٨٥٩٢١ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٨٥٩٢١ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٨٥٩٤٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٨٥٩٤٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٨٥٩٢١
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٨٥٩٢١

يذكر ان اخر اعمال ملك قورة مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة عدد من النجوم، منهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين.

أحدث أعمال ملك قورة

وكان أحدث أعمال الفنانة ملك قورة، هو مشاركتها في حكاية ما تيجي نشوف بمسلسل 55 مشكلة حب، ولعبت البطولة مع الفنانين: هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، والمسلسل اقتباسا من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري. 

كما شاركت فى فيلم "بعد الشر" مع على ربيع، والذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى، حيث شاركت كضيفة شرف في العمل كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وأخرجه أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.

وعُرض مؤخراً لملك قورة فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن عبدالمحسن و تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٨٥٩٢١
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٨٥٩٢١
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٨٥٩٤٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٢١_٠٨٥٩٤٥

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