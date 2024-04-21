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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحضور نجوم الفن.. حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق بمسجد محمد علي

صدى البلد

احتفل المخرج إسماعيل فاروق بحفل زفافه اليوم، بمسجد محمد علي، وذلك من فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور عدد من نجوم الفن، وأسرة العروسين.

وأطل إسماعيل فاروق وزوجته على الحاضرين ، وسط العديد من المباركات والتهاني، حيث حضر  الزفاف كل من رانيا فريد شوقي،  محمد رجب وزوجته دينا فؤاد، سلوى عثمان، مريهان حسين ،  هبة مجدي ، تامر سعد ،  وغيرهم. 

يذكر أن مسلسل حق عرب، يعد آخر أعمال إسماعيل فاروق، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2024، بطولة الفنان أحمد العوضي، وكل من الفنان رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فوازِ، كارولين عزمي، دنيا المصري، أحمد صيام، وآخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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138337-محمد-رجب-وهبة-مجدي-محنود-عبد-المغني-وبتول-عرفة-يحضرون-عقد-قران-المخرج-اسماعيل-فاروق-(4)
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