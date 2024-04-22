عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين في مسابقة النوابغ للقرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم في مسابقة النوابغ الدولية

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الأحد، الفائزين في مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، التي أقيمت بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف، بحضور لفيف من القيادات بوزارة الأوقاف، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.


وتخلل حفل التكريم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وابتهالات دينية.


وأعرب المحافظ عن سعادته بإقامة هذه المسابقة الدينية الدولية على أرص المحافظة، مشيرا إلى أهمية المسابقة في تشجيع التنافس على حفظ كتاب الله، والحفاظ على الهوية ودعم المجتمع في بناء الإنسان.


وقدم المحافظ،  التهنئة للفائزين في المسابقة ، مؤكدا أنه سيجري إقامة المرحلة الثانية الدولية لها خلال شهر  يوليو المقبل في شرم الشيخ.


وأشاد بدور  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بدعم حفظة القرآن الكريم، واهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، في احتضان وتشجيع النوابغ في حفظ القرآن الكريم، وتشجيع أبرز النوابغ من مختلف دول العالم .
وأشار إلى أن إجمالي قيمة الجوائز بالمرحلة الأولى والتي تعد تأهيلية بلغت 650 ألف جنيه، توزع على النحو التالي: الفرع الأول للشباب وله أربع جوائز الجائزة الأولى 50 ألف جنيه، الجائزة الثانية 30 ألف جنيه الجائزة الثالثة 25 ألف جنيه، والجائزة الرابعة 20 ألف جنيه، ومثل هذه الجوائز أيضا للفرع الثاني للفتيات، ثم فرع الناشئة الجائزة الأولى 40 ألف جنيه، و 30 ألف جنيه للفائز الثاني و 20 ألف جنيه للفائز الثالث، و 10 آلاف جنيه للفائز الرابع، والأسر القرآنية وسيتم تكريم أربع أسر الأسرة الأولى 60 ألف جنيه، والثانية 45 ألف جنيه، والثالثة 30 ألف جنيه، والرابعة 25 ألف جنيه.


جدير بالذكر أن المسابقة تتضمن  4 فروع، هم  " الشباب، الفتيات، الناشئة، الثقافة الإسلامية والعربية"، وتجرى المسابقة على مرحلتين، الأولى  تتضمن التصفيات المحلية، ولها جوائز قدرها نصف مليون جنيه،  بواقع 125 ألف جنيه للفرع الأول ، و 125 ألف جنيه للفرع الثاني ، و 100 ألف جنيه للفرع الثالث، و 150 ألف جنيه للفرع الرابع ، مع ترشيح الأول والثاني في كل فرع للمسابقة الدولية، والمرحلة الثانية، لها جوائز قدرها 2 مليون جنيه، بواقع 500 ألف جنيه للفرع الأول، و 500 ألف جنيه للفرع الثاني ، و 250 ألف جنيه للفرع الثالث، و 500 ألف جنيه للفرع الرابع ، و 250 ألف جنيه جوائز تشجيعية.

مسابقة الفائزين

FB_IMG_1713739139806
FB_IMG_1713739139806
FB_IMG_1713739047869
FB_IMG_1713739047869
FB_IMG_1713739002509
FB_IMG_1713739002509
FB_IMG_1713739132330
FB_IMG_1713739132330
جنوب سيناء فودة تكريم مسابقة قرآن كريم شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

رد فعل مفاجئ من مهيب عبد الهادي بعد تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني

نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بسبب شيكابالا

الحكومة تعلن وظائف جديدة في 3 جهات حيوية.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

بعد الجدل في نهاية المباراة.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي بطلا لدوري 2003

السلطات الجزائرية ترفض إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بنصف نهائي الكونفدرالية

قرار عاجل من إدارة نادي الزمالك قبل لقاء الإياب أمام دريمز

الجو هيقلب نار| الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يؤكد ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة تفعيلا للتحول الرقمي

محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يضعان حجر أساس أول مجمع ديني ثقافي بشرم الشيخ

ترشيحاتنا

بصاروخ جو أرض.. جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة له في لبنان

سيدة تنشر فيديو عبر السوشيال ميديا بسرقة لص إطارات سيارتها.. والأمن يتدخل

مرصد الأزهر: تجفيف مصادر تمويل التنظيمات إحدى الوسائل الأساسية لمكافحة الإرهاب

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق

ميتسوبيشي إكسابندر "كسر زيرو" .. سيارة عائلية بأرخص سعر

دعاء أول الأيام البيض من شوال.. أدركه بكلمتين من كنوز الجنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللبن الرائب؟

بفستان شفاف.. بوسي تلفت الأنظار فى فرح نجل محمد فؤاد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجريب فروت ؟

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فيديو

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

بعد تراجع الأرز.. مفاجأة في سعر الكيلو بالأسواق| تغطية خاصة

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ