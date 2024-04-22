محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين في مسابقة النوابغ للقرآن الكريم

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الأحد، الفائزين في مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، التي أقيمت بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف، بحضور لفيف من القيادات بوزارة الأوقاف، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



وتخلل حفل التكريم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وابتهالات دينية.



وأعرب المحافظ عن سعادته بإقامة هذه المسابقة الدينية الدولية على أرص المحافظة، مشيرا إلى أهمية المسابقة في تشجيع التنافس على حفظ كتاب الله، والحفاظ على الهوية ودعم المجتمع في بناء الإنسان.



وقدم المحافظ، التهنئة للفائزين في المسابقة ، مؤكدا أنه سيجري إقامة المرحلة الثانية الدولية لها خلال شهر يوليو المقبل في شرم الشيخ.



وأشاد بدور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بدعم حفظة القرآن الكريم، واهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، في احتضان وتشجيع النوابغ في حفظ القرآن الكريم، وتشجيع أبرز النوابغ من مختلف دول العالم .

وأشار إلى أن إجمالي قيمة الجوائز بالمرحلة الأولى والتي تعد تأهيلية بلغت 650 ألف جنيه، توزع على النحو التالي: الفرع الأول للشباب وله أربع جوائز الجائزة الأولى 50 ألف جنيه، الجائزة الثانية 30 ألف جنيه الجائزة الثالثة 25 ألف جنيه، والجائزة الرابعة 20 ألف جنيه، ومثل هذه الجوائز أيضا للفرع الثاني للفتيات، ثم فرع الناشئة الجائزة الأولى 40 ألف جنيه، و 30 ألف جنيه للفائز الثاني و 20 ألف جنيه للفائز الثالث، و 10 آلاف جنيه للفائز الرابع، والأسر القرآنية وسيتم تكريم أربع أسر الأسرة الأولى 60 ألف جنيه، والثانية 45 ألف جنيه، والثالثة 30 ألف جنيه، والرابعة 25 ألف جنيه.



جدير بالذكر أن المسابقة تتضمن 4 فروع، هم " الشباب، الفتيات، الناشئة، الثقافة الإسلامية والعربية"، وتجرى المسابقة على مرحلتين، الأولى تتضمن التصفيات المحلية، ولها جوائز قدرها نصف مليون جنيه، بواقع 125 ألف جنيه للفرع الأول ، و 125 ألف جنيه للفرع الثاني ، و 100 ألف جنيه للفرع الثالث، و 150 ألف جنيه للفرع الرابع ، مع ترشيح الأول والثاني في كل فرع للمسابقة الدولية، والمرحلة الثانية، لها جوائز قدرها 2 مليون جنيه، بواقع 500 ألف جنيه للفرع الأول، و 500 ألف جنيه للفرع الثاني ، و 250 ألف جنيه للفرع الثالث، و 500 ألف جنيه للفرع الرابع ، و 250 ألف جنيه جوائز تشجيعية.

مسابقة الفائزين

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