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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء .. القائمة المبدئية للمرشحين لعمادة كلية الطب البشري بجامعة بنها

كلية طب بنها
كلية طب بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، القائمة المبدئية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية الطب البشري، حسب تواريخ تقديم أوراقهم للمنصب هم: الدكتور أحمد مصطفى عبدالحميد السيد ، والدكتور محمد جوده منتصر علي ، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب ، والدكتورة نرمين عدلي محمود حسن ، والدكتور أشرف الدسوقي الطنطاوي.


وقالت الجامعة أنه سيتم فتح باب الطعون على المرشحين لمدة يوم واحد فقط هو يوم الثلاثاء الموافق 23/4/2024 وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا بمكتب الدكتور رئيس الجامعة.

جامعة بنها بنها رئيس جامعة بنها كلية الطب البشري أساتذة المتقدمين

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