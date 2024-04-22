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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تنفيذ عملية دهس.. قوات الاحتلال تشدد الإجراءات العسكرية في القدس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الحواجز العسكرية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وأعاقت حركة المواطنين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز قلنديا أمام مرور المواطنين، والمركبات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز جبع العسكري المقام شمال شرق المدينة، وحاجز العيزرية شرق مدينة القدس، ومنعت المواطنين من المرور.

وأشارت إلى أن تلك القوات شددت من اجراءاتها العسكرية في مدينة القدس، بعد تنفيذ عملية دهس.

أفادت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الإثنين، بإصابة مستوطنين إسرائيليين في عملية دهـس قرب محطة الحافلات المركزية غرب القدس المحتلة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تجري عمليات تفتيش واسعة بالمكان.

وقالت إن هناك حالة استنفار لقوات الاحتلال في القدس المحتلة بعد إصابة المستوطنين دهــساً وانسحاب المنفذين.
 كما قامت قوات الاحتلال بنصب حاجزاً قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة.

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