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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون مرتقب بين جامعة أبردين البريطانية وحلوان الأهلية

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 

 

 استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وفدًا رفيع المستوى من جامعة أبردين البريطانية لمناقشة أوجه التعاون المشترك مع جامعة حلوان الأهلية، بحضور الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشؤون الاقتصادية.

 

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التى تؤكد على أهمية الشراكة مع الجامعات الأجنبية.

في بداية اللقاء، قدم الدكتور السيد قنديل نبذة عن جامعة حلوان ونشأتها، وكذلك جامعة حلوان الأهلية التي يدرس بها 4180 طالبًا، وتضم 17 برنامجًا عبر 8 كليات. 
وأشار إلى أن جامعة حلوان الأهلية ولدت من رحم جامعة عريقة، الأمر الذي جعلها جامعة مميزة يقبل عليها الطلاب، حيث حققت نجاحًا كبيرًا منذ بدء التقديم إليها.

وأوضح الدكتور قنديل أن جامعة حلوان الأهلية تطبق تقنيات التعليم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة، بهدف تخريج كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا لتكون قادة المستقبل، كما تقدم برامج تعليمية تخصصية بالمعايير الأكاديمية الدولية بما يتفق مع الجامعات الذكية للجيل الرابع لتلبية احتياجات سوق العمل، وتسعى لتشجيع الابتكار والإبداع والقيام بالأبحاث العلمية التطبيقية، والربط مع الصناعة في إطار مرن.

وأعرب رئيس الجامعة عن أمله في الشراكة مع جامعة أبردين في مجالات الطب والهندسة والتجارة وعلوم التكنولوجيا.

من جانبه، استعرض الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة برامج الجامعة الأهلية عبر 8 كليات، وهي كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، وتتضمن عدد من البرامج وهي: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم الذكاء وتحليل الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال.
وكلية الفنون والفنون التطبيقية وتتضمن عدد من البرامج وهي:التصميم الداخلي البيئي، الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، الاتصال البصري وفنون الميديا. وكلية الهندسة وتتضمن البرامج التالية: هندسة النظم الذكية، العمارة والتصميم البيئي، هندسة الروبوتات والميكاترونيات. وكلية العلوم وتتضمن برنامج: التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

وأيضا كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن البرامج التالية: علوم البيانات، هندسة برمجيات الروبوتات، هندسة برمجيات الوسائط المتعددة، بجانب كلية طب الأسنـان وتتضمن برنامج: طب الفم والأسنان. وكلية العلاج الطبيعى وتتضمن برنامج: العلاج الطبيعي. وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتتضمن برنامج: تكنولوجيا المختبرات الطبية.

كما تم عرض فيديو لتوضيح مساحة جامعة حلوان الأهلية وإمكانياتها، وفيديو آخر عن جامعة حلوان.

وعلى هامش اللقاء، تم عمل جولة داخل مجمع الفنون والثقافة، وملاعب الجامعة، ونادي جامعة حلوان، بالإضافة إلى جولة داخل كليات جامعة حلوان الأهلية.

حضر اللقاء من جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب، والدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور جمال علي عميد كلية التجارة، والدكتور هابي حسني مساعد رئيس جامعة حلوان للمشروعات، والدكتور محمد الشيمي مدير العلاقات الدولية، والأستاذ سيد عطا أمين عام جامعة حلوان الأهلية.

كما حضر من الجانب البريطاني، الدكتور جون سكاتون عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة أبردين، والدكتور بيل جاكسون نائب عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة أبردين ورئيس قسم المحاسبة والمالية والعقارات، والدكتور ستيف تاكر رئيس لجنة ضمان الجودة.

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