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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف مفاجأة لجمهور الأهلي عن استاد أكتوبر

صدى البلد

أبدى الإعلامي أحمد شوبير، لاعب الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، آخر التحديثات حول مشروع استاد النادي الأهلي في 6 اكتوبر  الشيخ زايد، مؤكدًا أن الإدارة الحالية للأهلي تبذل قصارى جهدها في هذا الصدد.

وفي برنامجه "مع شوبير" على راديو "أون سبورت أف أم"، أكد: "سيكون هناك تقدم قريبًا في ملف استاد الأهلي، فالنادي لا يدخر جهدًا للتوصل إلى اتفاق يسمح ببناء الاستاد في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن مشروع استاد الأهلي كان مقررًا أن يبدأ في الإنشاء قريبًا، لكن تأجل ذلك بسبب تغير سعر الدولار مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هناك محادثات جديدة جارية مع شركات أخرى للتوصل إلى حل، مؤكدًا أن المجلس الحالي للنادي لن يتوانى في العمل على تحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن النادي حصل على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لبناء الاستاد في الشيخ زايد، وأن الخطوة الوحيدة المتبقية هي توقيع العقود مع الشركة المنفذة للمشروع، معبرًا عن أمله في أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.

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